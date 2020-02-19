Администрация Назрани намерена наладить тесное взаимодействие с Коммолодежи Ингушетии

По его словам, Назрань нуждается в свежем взгляде, в новых идеях и активном участии молодёжи в её жизни. В планах несколько совместных проектов, успешная реализация которых позволит мэрии заинтересовать инициативных ребят, создать для них необходимые условия.

В ближайшее время Урусхан Евлоев намерен провести одну из таких встреч с молодежью города, чтобы понять для себя, чего ждет современное поколение от нового руководства и как всем вместе добиться того, чтобы город процветал.