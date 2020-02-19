Администрация Назрани намерена наладить тесное взаимодействие с Коммолодежи Ингушетии

0

Мэрия Назрани намерена наладить тесное взаимодействие с Коммолодежи Ингушетии, об этом заявил глава администрации города Урусхан Евлоев.

По его словам, Назрань нуждается в свежем взгляде, в новых идеях и активном участии молодёжи в её жизни. В планах несколько совместных проектов, успешная реализация которых позволит мэрии заинтересовать инициативных ребят, создать для них необходимые условия.

В ближайшее время Урусхан Евлоев намерен провести одну из таких встреч с молодежью города, чтобы понять для себя, чего ждет современное поколение от нового руководства и как всем вместе добиться того, чтобы город процветал.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии откроют первую в СКФО автошколу для инвалидов
В Минкомсвязи РФ назвали причины «перемещения» ингушских городов и сел в соседние регионы на сайте Госуслуг
Алихану Цечоеву вручили удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ
В Ингушетии фиксируется рост смертности в ДТП с начала года
За минувший год в Ингушетии суды оправдали семь человек в рамках уголовных дел
В России появятся приподнятые «зебры» и «умные» светофоры
Специалистов сферы защиты детства Ингушетии приглашают к участию во II Всероссийском конкурсе «Семейная гавань»
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы
Ингушские суды за год рассмотрели почти 60 тысяч дел и материалов
Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе
Сбербанк предложил комплексную поддержку для реализации стратегии развития Северного Кавказа

Главное

Яндекс.Метрика

 