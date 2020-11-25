Администрация Малгобека объявила о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий

Как рассказала газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, оценка будет проводиться по следующим критериям: оформление витрин (с использованием элементов световой рекламы в светоцветовой гамме «золото», «серебро», синий и красные цвета), оформление фасадов (с использованием световых гирлянд и других новогодних элементов), оформление и благоустройство близлежащей территории.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, в том числе организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка. Конкурс продлится до 15 декабря 2020 года.

Заявки принимаются по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 3, отдел по социальной работе, опеке и попечительству администрации. Справки по телефону: 62-37-97 (доб. 803).