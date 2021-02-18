Профилактика

Администрация Магаса напомнила родителям об их ответственности за своих детей

0

Антинаркотическая комиссия и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Магаса, совместно с инспектором ПДН провели профилактическую беседу с родителями учащихся столичной гимназии «Марем».

Взрослых просветили на тему административной ответственности родителей и несовершеннолетних в соответствии с Административным кодексом РФ.

«На встрече обсуждались вопросы запрета распространения и употребления курительных смесей и табачных изделий среди несовершеннолетних, электронных сигарет, детского вандализма, а также темы по профилактике буллинга», — рассказали в администрации Магаса о предмете обсуждения.

Участникам мероприятия также раздали буклеты с информацией по профилактике жестокого обращения с детьми.

Завершая встречу, члены комиссий призвали родителей максимально ответственно относиться к обозначенной проблеме, смотреть, чем заняты их дети, и следить за школьной успеваемостью.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Комитет по делам молодёжи Ингушетии запустил цикл мероприятий под названием «Берегите родной язык»
Литературно-музыкальная композиция к 77-й годовщине депортации ингушского народа будет показана на канале НТРК «Ингушетия»
Ингушский нападающий Эмир Кузьгов отличился на юношеском турнире по футболу «Кубок Казани»
Число умерших от Covid-19 в Ингушетии выросло до 170 человек
Правительство России рассмотрит возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с детьми
В Ингушетию с рабочим визитом приехала делегация специалистов Рослесхоза
В Минстрое Ингушетии обсудили вопросы реконструкции здания Дворца культуры Сунженского района
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» продлится до 15 марта
Спасатели Ингушетии рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности
Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Выжить, чтобы вернуться»
Жители прилегающих к рекам населенных пунктов продолжают загрязнять русла

Главное

Яндекс.Метрика

 