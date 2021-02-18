Администрация Магаса напомнила родителям об их ответственности за своих детей

Взрослых просветили на тему административной ответственности родителей и несовершеннолетних в соответствии с Административным кодексом РФ.

«На встрече обсуждались вопросы запрета распространения и употребления курительных смесей и табачных изделий среди несовершеннолетних, электронных сигарет, детского вандализма, а также темы по профилактике буллинга», — рассказали в администрации Магаса о предмете обсуждения.

Участникам мероприятия также раздали буклеты с информацией по профилактике жестокого обращения с детьми.

Завершая встречу, члены комиссий призвали родителей максимально ответственно относиться к обозначенной проблеме, смотреть, чем заняты их дети, и следить за школьной успеваемостью.