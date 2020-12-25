Администрация Карабулака поощрит объекты предпринимательства за лучшее новогоднее оформление

Оценочная комиссия администрации города в ходе мониторинга объектов обращает внимание на украшение фасадов, входных групп зданий, благоустройство прилегающих территорий, нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике. По каждому критерию начисляются баллы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, по результатам работы конкурсной комиссии будут определены три объекта предпринимательства, получившие наибольшее количество баллов. В качестве поощрения за лучшее новогоднее оформление объектов торговли и сферы услуг организаторы мероприятия предусмотрели ценные призы.