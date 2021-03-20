Администрация города Назрани Ингушетии заключила соглашение с «Деловой Россией»
В администрации Назрани прошла встреча мэра города Урусхана Евлоева с председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юсупом Погоровым.⠀
Стороны заключили соглашение о взаимодействии, направленное на реализацию основных направлений социально-экономического развития муниципалитета, с целью развития предпринимательства на территории крупнейшего населенного пункта республики.
«Речь идет, в первую очередь, о развитии малого и среднего предпринимательство», — отмети в интервью газете «Ингушетия» градоначальник Назрани Евлоев.
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«Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 7 тыс. бизнесменов и более 400 депутатов региональных и федерального парламентов России.