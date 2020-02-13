Администрация Главы Ингушетии передала в дар Национальной библиотеке республики коллекцию книг

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В рамках Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», проводимой ежегодно к Международному дню книгодарения, в Национальную библиотеку Ингушетии поступила большая книжная коллекция, переданная Администрацией Главы республики, сообщает пресс-служба учреждения.

Подаренные книги — в основном художественная литература советских, российских и зарубежных авторов. Также широко представлена документальная, научная, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература.

Большая часть подаренных книг 13-14 февраля в рамках акции книгодарения будут переданы в новые образовательные учреждения — колледж государственной и муниципальной службы в Карабулаке и назрановскую школу № 12, библиотеки которых остро нуждаются в пополнении создающихся фондов.

«Коллектив Национальной библиотеки Ингушетии выражает благодарность Администрации Главы республики за переданную коллекцию книг, давшую возможность пополнить фонды библиотек Ингушетии, тем самым расширив возможность более широкого удовлетворения запросов читателей», — сказано в релизе.

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