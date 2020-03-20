Благотворительность

Администрацией Назрановского района оказана материальная помощь малоимущей семье

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Администрацией Назрановского муниципального района за счет внебюджетных источников оказана помощь строительными материалами малоимущей семье из сельского поселения Экажево.

В частности, семье Албогачиевых были предоставлены кирпичи в количестве 23 тысяч штук.

По информации пресс-службы администрации района, семья не имеет собственного домовладения, в настоящее время Албогачиев воспитывает трех несовершеннолетних детей.

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