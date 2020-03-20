Администрацией Назрановского района оказана материальная помощь малоимущей семье
Администрацией Назрановского муниципального района за счет внебюджетных источников оказана помощь строительными материалами малоимущей семье из сельского поселения Экажево.
В частности, семье Албогачиевых были предоставлены кирпичи в количестве 23 тысяч штук.
По информации пресс-службы администрации района, семья не имеет собственного домовладения, в настоящее время Албогачиев воспитывает трех несовершеннолетних детей.