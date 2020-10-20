Адам Мархиев стал победителем 2-го дивизиона чемпионата Финляндии по футболу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Мархиев является полузащитником финского клуба «ХИК Клуби-04». Он вместе с командой досрочно стал победителем 2-го дивизиона чемпионата Финляндии по футболу.

Футбольный клуб из Хельсинки «ХИК Клуби-04» одержал в недавнем матче победу над командой «Эспо» со счётом 3:2, тем самым обеспечив досрочное чемпионство и выход в первый дивизион чемпионата Суоми.