Адам Хамхоев стал призером чемпионата СКФО по смешанным единоборствам

Напомним, что Адам Хамхоев на протяжении нескольких лет успешно выступает на турнирах по смешанным единоборствам. За это время он не раз становился призером и победителем всевозможных состязаний, в том числе чемпионата и Кубка России, а также чемпионата мира.

Тренируется спортсмен под руководством отца, Беслана Хамхоева, и брата, Магомеда Хамхоева.