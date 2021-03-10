Адам Хамхоев стал призером чемпионата СКФО по смешанным единоборствам
Боец смешанных единоборств Адам Хамхоев успешно выступил на чемпионате СКФО по ММА в Невинномысске, сообщили «Ингушетии» в группе поддержки спортсмена. По информации собеседника нашего издания, Хамхоев стал серебряным призером соревнований в категории до 56 кг и завоевал путевку на чемпионат России.
Напомним, что Адам Хамхоев на протяжении нескольких лет успешно выступает на турнирах по смешанным единоборствам. За это время он не раз становился призером и победителем всевозможных состязаний, в том числе чемпионата и Кубка России, а также чемпионата мира.
Тренируется спортсмен под руководством отца, Беслана Хамхоева, и брата, Магомеда Хамхоева.