Адам Хамхоев стал призером чемпионата СКФО по самбо

«Ингушский боец выступал в категории до 56 кг в разделе «боевое самбо», — сказал собеседник нашего издания.

Тренируется Адам Хамхоев под руководством старшего брата Магомеда Хамхоева, отца — Беслана Хамхоева, а также Ибрагима Чахкиева.

Как ранее сообщала наша газета, ранее бронзовым призером чемпионата стал еще один воспитанник карабулакской школы, Ислам Хашиев.

Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа стартовал на арене спорткомплекса «Нальчик» в столице Кабардино-Балкарии в пятницу. На протяжении двух дней за награды в женском и мужском зачетах, а также в боевом разделе самбо боролись более 200 спортсменов из всех субъектов округа.

Победители и призеры турнира стали обладателями путевок на чемпионат России, который пройдет в начале марта будущего года в Чебоксарах.