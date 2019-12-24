Адам Дзауров завоевал 3 награды на кубке Москвы по грэпплингу

Как стало известно «Ингушетии», атлет стал победителем состязаний в категориях до 92 кг и до 100 кг по борьбе в кимоно, а также занял второе место в категории до 92 кг в разделе «No-Gi» (без кимоно).

Открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг «Зимний кубок Москвы» проходил в столичном Дворце спорта «Содружество» 22 декабря. Принять участие в соревнованиях могли спортсмены любой возрастной группы и уровня подготовки. Состязания проводились в личном и командном зачете, а победители и призеры были награждены фирменными медалями и грамотами.