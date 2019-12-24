Грэпплинг

Адам Дзауров завоевал 3 награды на кубке Москвы по грэпплингу

0

Два «золота» и «серебро» завоевал ингушский спортсмен Адам Дзауров на открытом турнире по спортивной борьбе грэпплинг «Зимний кубок Москвы», который проходил в столице накануне.

Как стало известно «Ингушетии», атлет стал победителем состязаний в категориях до 92 кг и до 100 кг по борьбе в кимоно, а также занял второе место в категории до 92 кг в разделе «No-Gi» (без кимоно).

Открытый турнир по спортивной борьбе грэпплинг «Зимний кубок Москвы» проходил в столичном Дворце спорта «Содружество» 22 декабря. Принять участие в соревнованиях могли спортсмены любой возрастной группы и уровня подготовки. Состязания проводились в личном и командном зачете, а победители и призеры были награждены фирменными медалями и грамотами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Премьера Ингушетии Сурикова и его первого заместителя Илезова наградили за вклад в создание цифрового телевещания
В сельском поселении Пседах состоялся семинар-практикум «Наркотики — путь в никуда»
В школе ингушских адатов состоялся очередной выпуск слушателей
Юные экажевские дзюдоисты успешно выступили в Москве
Артисты филармонии приглашают маленьких жителей Ингушетии на новогоднее представление
Хирурги Ингушетии приняли участие в VI Московском международном фестивале эндоскопии и хирургии
Руководителем Государственной архивной службы Ингушетии назначен Магомет Кортоев
Сулейм Гомкортиев одержал победу на турнире по дзюдо «Nosov Cup»
Российские власти утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году
В Минздраве Ингушетии состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на предоставление выплат по программе «Земский доктор»
Ингушский спортсмен Илез Хашагульгов стал лучшим джитсером 2019 года

Главное

Яндекс.Метрика

 