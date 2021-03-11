Дзюдо

Адам Цечоев стал победителем всероссийских соревнований по дзюдо в Уфе

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Ингушский спортсмен Адам Цечоев стал победителем Всероссийских соревнований на призы ВФСО «Динамо» памяти Н. Д. Попова среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 81 кг.

«В финале ингушский спортсмен победил Драновского Даниила из Ставропольского края.

Тренируется спортсмен под руководством Мальсагова Магомеда и Оздоева Ахмеда и представляет спортивный клуб «Чингиз», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Адам Цечоев обеспечил себе путевку на юниорское первенство России.

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