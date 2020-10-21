Дзюдо

Адам Цечоев и Назир Богатырев стали медалистами первенства СКФО по дзюдо

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Ингушские дзюдоисты завоевали «золотую» и «серебряную» награды проходящего в эти дни в Нальчике первенства СКФО по дзюдо, сообщил «Ингушетии» тренер одного из спортсменов, Мурад Богатырев. Победителем турнира в категории до 73 кг стал Адам Цечоев, Назир Богатырев в категории до 55 кг удостоился серебряной медали.

Как стало известно нашей газете, на пути к высшей ступени пьедестала почета Адам Цечоев провел 6 поединков. В стартовом круге всего за 2 минуты разобравшись с Ахматом Байрамкуловым из Карачаево-Черкесии, во втором круге ему пришлось немало повозиться с представителем Чечни Абубакаром Денилхановым. Исход поединка был решен лишь в дополнительное время. В третьей схватке Цечоев на пятой минуте «иппоном» одержал победу над дагестанским спортсменом Муслимом Абдулатиповым, а в двух последующих встречах, потратив отведенные 5 минут, переборол Абдул-Азиза Тепкаева и представителя Осетии Давида Дзебисова.

Дойдя до финала, ингушский борец не на шутку разошелся, так что с главным своим соперником, Андарбеком Урсунукаевым из Чечни, не стал долго возиться — победа и «золото» в копилке сборной республики.

Назир Богатырев на турнире провел 5 встреч, одержав победу в 4 из них. Чуть больше 2 минут понадобилось ингушскому спортсмену, чтобы справиться с первым соперником, представителем Карачаево-Черкесии Денисом Узденовым. Во втором и третьем круге Богатыреву противостояли борцы из Чеченской Республики Лом-Али Хамзатов и Дени Малаев. Как и первая схватка, встречи завершились спустя чуть больше двух минут «иппоном» в исполнении ингушского дзюдоиста.

В полуфинальном поединке Назиру Богатыреву противостоял Шамиль Омаров. И вновь «иппон» уже на третьей минуте борьбы. Самой драматичной и продолжительной для ингушского дзюдоиста стала финальная встреча с еще одним представителем Чечни, Илезом Джамбулатовым. К сожалению, почти эпическое противостояние завершилось победой оппонента нашего спортсмена, а Богатыреву досталось «серебро». Тренируется спортсмен в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Победители и призеры соревнований, а также спортсмены, занявшие 5-7 места, завоевали путевки на первенство России по дзюдо. В число обладателей путевок также вошли: Сейд-Магомед Угурчиев (55 кг), Магомед-Амин Цечоев (66 кг) и Ибрагим Парчиев (73 кг).

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