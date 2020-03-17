Панкратион

Адам Богатырев одержал победу на чемпионате Москвы по панкратиону

0

Ингушский боец Адам Богатырев стал победителем чемпионата Москвы по панкратиону, который проходил в столице 14-15 марта.

Как рассказал в интервью газете «Ингушетия» сам спортсмен, в рамках турнира он провел 2 боя, причем оба выиграл досрочно. Атлет выступал в категории свыше 100 кг.

Как ранее сообщала наше издание, получив серьезную травму на одном из турниров, Богатырев на время прекратил выступления. Позже он предпринял несколько попыток вернуться в спорт, но всякий раз терпел фиаско.

По словам самого бойца, после продолжительного перерыва, длившегося порядка 2 лет, в конце января 2020 года он выступил на чемпионате ВДВ по армейскому рукопашному бою, став призером. Казалось, удача вновь повернулась к нему лицом, но уже на следующем турнире атлета вновь ждало разочарование.

Только он не привык отчаиваться — посоветовавшись с тренером, спортсмен решил начать все сначала. И вот результат: долгожданное «золото» чемпионата Москвы и путевка на чемпионат России в придачу.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет бойца с засуженной победой и желает ему успехов в достижении всех поставленных целей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии организуют работу по санобработке в общественных местах и мечетях из-за коронавируса
Конституционный суд России признал законными поправки в Основной закон страны
В Ингушетии введут ограничения для людей, посещавших территории, где выявлен коронавирус
В Ингушетии состоялся фестиваль «Славься, Отечество мое!», посвященный 250-летию единения с Россией
Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть
Калиматов объявил карантин из-за коронавируса в школах и детсадах Ингушетии
В Ингушетии снимут фильм о Мусе Оздоеве, который помог многим ингушам вернуться из Казахстана на родину
Школы в Ингушетии из-за коронавируса закрывают на карантин
В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка живописи по итогам конкурса «Вместе с Россией»
Платформа Payzakat и фонд «Закят» подписали договор о сотрудничестве
Ингушский спортсмен Ислам Албогачиев стал победителем Всероссийских соревнований по грэпплингу в Кургане

Главное

Яндекс.Метрика

 