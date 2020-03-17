Адам Богатырев одержал победу на чемпионате Москвы по панкратиону

Как рассказал в интервью газете «Ингушетия» сам спортсмен, в рамках турнира он провел 2 боя, причем оба выиграл досрочно. Атлет выступал в категории свыше 100 кг.

Как ранее сообщала наше издание, получив серьезную травму на одном из турниров, Богатырев на время прекратил выступления. Позже он предпринял несколько попыток вернуться в спорт, но всякий раз терпел фиаско.

По словам самого бойца, после продолжительного перерыва, длившегося порядка 2 лет, в конце января 2020 года он выступил на чемпионате ВДВ по армейскому рукопашному бою, став призером. Казалось, удача вновь повернулась к нему лицом, но уже на следующем турнире атлета вновь ждало разочарование.

Только он не привык отчаиваться — посоветовавшись с тренером, спортсмен решил начать все сначала. И вот результат: долгожданное «золото» чемпионата Москвы и путевка на чемпионат России в придачу.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет бойца с засуженной победой и желает ему успехов в достижении всех поставленных целей.