Абу-Муслим Колоев стал чемпионом СКФО по кикбоксингу

«Абу-Муслим Колоев занял первое место в весе до 60 кг», — сказал собеседник нашего издания. По его информации, в рамках турнира чемпион провел 3 боя, успешно справившись со всеми своими соперниками.

Отметим, что Колоев тренируется в секции кикбоксинга сельского поселения Кантышево под руководством опытного наставника Магомеда Албакова.

Чемпионат и первенство СКФО по кикбоксингу стартовали в Дагестане 26 февраля и завершились накануне, 1 марта. За право стать лучшими сражались несколько сотен бойцов из всех регионов округа. Были разыграны награды в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1» у мужчин и женщин, а также в дисциплинах «К1» у спортсменов и спортсменок 15-16, 17-18 лет и «фулл-контакт» — среди бойцов в возрасте 13-14, 15-16 и 17-18 лет.