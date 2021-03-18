Абонентам Ингушетии доступно новое качество голосовой связи

Модернизация сети открывает клиентам компании целый ряд новых возможностей. Благодаря VoLTE (Voice over LTE) можно звонить, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что пользователь может одновременно разговаривать по телефону и получать электронную почту, строить маршрут в навигаторе или загружать видео. При этом голосовой поток доставляется в разы быстрее, чем в сетях второго и третьего поколения. Соединение устанавливается всего за пару секунд. А голос собеседника звучит в лучшем качестве — так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

«В современном мире не всегда есть возможность лично пообщаться с близким человеком. И тут на помощь приходят операторы связи. Ведь наша главная задача — объединять людей, делать их еще ближе друг к другу. Мы рады предложить нашим абонентам в Ингушетии передовое решение для головой связи — технлогию VoLTE. Она позволяет общаться по телефону с кристально чистым звуком, как будто мы находяимся рядом, а не за сотни километров от собеседника», — комментирует Залимхан Акиев, директор МегаФона в Ингушетии.

Технология VoLTE работает везде, где есть сеть четвертого поколения, при этом не расходуется интернет-трафик из тарифа. Звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут. При этом качество голосовой связи VoLTE будет лучше, если собеседник также использует данную технологию. Услуги поддерживаются большинством современных смартфонов и включаются автоматически либо в настройках сотовой связи гаджета.