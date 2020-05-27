Абитуриентам России понадобится получить сертификат электронной подписи
Абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров при электронной подаче документов для поступления в вуз.
Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты России, центры которой включены в соответствующий перечень министерства.
Ранее в Минобрнауки России сообщили, что документы на поступление в университет будут приниматься дистанционно.