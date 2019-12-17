Абдулазис Яндиев передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои новые издания

Книги «Камил-овлия Исакх-молла Чапанов» и «Путевые заметки. Джейрахский район (Ингушетия). Кисловодск (Ставропольский край). Республика Абхазия» вышли в свет в текущем году в назрановском издательстве «Кеп».

Абдулазис Яндиев — автор более десяти книг, посвященных истории Ингушетии, выдающимся представителям ингушского народа, их жизни и деятельности на выбранном поприще. В Национальной библиотеке имеются все ранее изданные книги писателя, которые он подарил учреждению.

В книге «Камил-овлия Исакх-молла Чапанов» автором собраны сведения о жизненном пути исламского богослова, одного из первых шейхов Ингушетии, руководителе духовенства Горской Республики Исакх-молле Чапанове. Повествование об истории жизни этого святого человека изложено подробно и очень интересно, чтение увлекает с первых страниц. Эта книга будет интересна широкому кругу читателей, но особенно тем, кто интересуется становлением и развитием ислама в Ингушетии, жизнеописаниями и духовной деятельностью ингушских святых.

Второе издание, поступившее в библиотеку, представляет собой повествование автора о своих поездках в горную Ингушетию, Ставрополь, Абхазию весной и летом 2019 года. В книге читатель найдет детальное и органичное переплетение экскурсов в историю, картины современной жизни, рассказы об интересных личностях, размышления автора.

«Абдулазис Яндиев очень интересный рассказчик, с замечательным слогом, и его путевые заметки, безусловно, заслуживают читательского внимания», — сказано в релизе.