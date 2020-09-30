90 миллионов россиян ежедневно пользуются интернетом

В релизе отмечается, что на международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к интернету имел миллион россиян. Сегодня он стал неотъемлемой частью жизни граждан страны. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуются более 75% жителей.

Причем большинство пользователей, вне зависимости от возраста, считают, что без всемирной паутины их жизнь изменится значительно, и уверены, что интернет принес больше хорошего, чем плохого.

Согласно данным экспертов, в 2020 году беспроводной доступ в интернет покрыл 85% планеты, количество подключенных к нему устройств, превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.

В ряде государств существуют также национальные Дни интернета. Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением интернета в этой стране. Так, в России отмечается еще и День рождения Рунета 7 апреля. Кроме того, в последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает «Международный день БЕЗ интернета», говорится в релизе.