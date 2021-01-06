9 новых ДОУ планируют построить в Ингушетии в рамках нацпроекта «Демография» в текущем году

Согласно информации, представленной управлением по организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики, детские сады появятся в городах Назрани, Малгобеке, Магасе, Карабулаке и сельских поселениях Инарки, Троицкое, Кантышево, Пседах. Каждый из них будет рассчитан на 220 посадочных мест.

Проектно-сметная документация по двум объектам прошла государственную экспертизу и включена в реестр повторного использования. Что касается оставшихся объектов, они находятся на стадии разработки ПСД и прохождения экспертизы.

По проекту здания будут кирпичными двухэтажными, на первых этажах запланированы помещения для групп раннего возраста (на 20 детей). Там же будут располагаться пищеблок, прачечная, вспомогательные помещения и комнаты для персонала.

Кроме того, на территории учреждений предусмотрены детские площадки со специальным покрытием, игровые конструкции которых будут исполнены с соблюдением всех мер безопасности.

Открытие новых объектов дошкольного образования позволит частично решить проблему нехватки мест в детсадах путем сокращения общего числа очередников, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.