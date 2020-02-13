81% россиян недовольны размером зарплаты

Эксперты обращают внимание на то, что труд работников в нашей стране крайне недооценен и стал дешевле, чем в Китае. Размером зарплаты, как выясняется, не довольны 81% россиян. Об этом говорится в предыдущем исследовании рекрутингового портала. Такие цифры говорят об очень тяжелом экономическом состоянии в стране, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Труд работников в России крайне недооценен: даже в Китае, где дешевая рабочая сила является одним из двигателей экономики, средняя зарплата составила порядка 1000 долларов в 2019 году. За последнее десятилетие рост доходов граждан Поднебесной превысил 150%. Таким темпами уже в ближайшие годы китайский бизнес будет вполне серьезно рассматривать варианты переноса производства в Россию, для экономии на издержках», — заключил эксперт.