81% россиян недовольны размером зарплаты

0

Только 8% работников в России получили прибавку к зарплате в 2020 году. Еще 5% надеются ее получить. Остальные сотрудники заявили о том, что их доход остается прежним, следует из исследования Работы.ру (интернет-портал, предоставляющий услуги по подбору персонала и поиску работы в России).

Эксперты обращают внимание на то, что труд работников в нашей стране крайне недооценен и стал дешевле, чем в Китае. Размером зарплаты, как выясняется, не довольны 81% россиян. Об этом говорится в предыдущем исследовании рекрутингового портала. Такие цифры говорят об очень тяжелом экономическом состоянии в стране, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Труд работников в России крайне недооценен: даже в Китае, где дешевая рабочая сила является одним из двигателей экономики, средняя зарплата составила порядка 1000 долларов в 2019 году. За последнее десятилетие рост доходов граждан Поднебесной превысил 150%. Таким темпами уже в ближайшие годы китайский бизнес будет вполне серьезно рассматривать варианты переноса производства в Россию, для экономии на издержках», — заключил эксперт.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии провели ЕГЭ для родителей
В Малгобеке прошел митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
В образовательных учреждениях Магаса состоялись мероприятия, посвященные 31-летию вывода войск из Афганистана
Задержанного по делу о двойном убийстве в Ингушетии уличили в использовании поддельного паспорта
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка новых археологических экспонатов
Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
В Ингушетии проведут археологические раскопки на месте неизученного древнего христианского храма
Преподаватели ИнгГУ представили республику на конференции в Российском университете дружбы народов
Уважаемые абоненты «Газпром межрегионгаз Назрань»!
Ингушский спортсмен из Казахстана Ислам Мамилов поднялся на четвертое место в мировом рейтинге по джиу-джитсу среди взрослых
В сельском поселении Нестеровское провели акцию антитеррористической и антиэкстремистской направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 