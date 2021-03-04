8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно

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Специально к весеннему празднику Wink представляет коллекцию фильмов, сериалов и телеканалов для милых дам, которую можно будет смотреть бесплатно. Фильмы на 8 марта — это не всегда сентиментальные истории о любви, в подборке Wink представительницы прекрасного пола смогут найти кино на любой вкус и интересы: ленты о сильных женщинах и равноправии, биографические и исторические картины, романтические приключения, легкие комедии и серьезные драмы.

Wink покажет популярные сериалы для женщин: одно из самых заметных событий отечественного кинематографа в 2020 году — лента «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли, масштабные исторические картины о великих правительницах «Виктория» и «Екатерина», антиутопия «Рассказ служанки» о роли женщин в обществе, где победил шовинизм, легендарная медицинская драма «Анатомия страсти», которая до сих пор имеет массу поклонников.

В коллекции представлены фильмы о ярких женщинах: российская комедия с душещипательным сюжетом и отличным актерским составом «Красотка в ударе», жизнеутверждающая и смешная лента о скандальной фигуристке 90-х «Тоня против всех», удивительная и завораживающая картина о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете», пронзительный фильм о судьбе французской писательницы «Колетт».

В подборку также вошли телеканалы с весенним настроением: новые горизонты и настоящие эмоции на TLC, где рассказывают о жизни современной женщины, полноценный гид по моде, красоте и стилю World Fashion Show, канал «Дорама», посвященный киноиндустрии стран Востока, с популярными во всем мире сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Коллекцию с женским характером можно смотреть бесплатно. Новым пользователям необходимо пройти по ссылке, нажать «Смотреть бесплатно» и зарегистрироваться в видеосервисе.

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