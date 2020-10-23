75 миллионов комфортных поездок: Сбербанк помогает сделать общественный транспорт современнее и безопаснее

Причем, Ростов-на-Дону входит в тройку самых активных российских мегаполисов по оплате проезда онлайн, а в Сочи, в сравнении с прошлым сентябрем, стали платить картой за перемещение по городу в 5 раз чаще.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка:

«Сегодня эквайринг Сбербанка работает на 5 тысячах транспортных средств в 30 городах Юга России и Северного Кавказа и по итогам 9 месяцев 2020 года уже 75 млн поездок оплачено с помощью нашего эквайринга. Эта цифра почти в 4 раза выше суммарного числа всех жителей, обслуживаемых нашим банком регионов. Удобные, безопасные и инновационные решения помогают миллионам людей ежедневно с комфортом перемещаться на общественном транспорте и бесконтактно оплачивать проезд в условиях ограничений, связанных с пандемией. Это стало возможным благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с властями регионов и муниципалитетов, операторами транспортных проектов и перевозчиками».

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году в 16 городах обслуживания Юго-Западного банка запущены акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир». В Махачкале и Черкесске пассажиры меньше платят за проезд в общественном транспорте при оплате картой банка.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.