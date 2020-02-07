Спецтехника

7 новых автомашин «УАЗ Патриот» получили сотрудники ППС МВД Ингушетии

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В городе Магасе Ингушетии состоялась торжественная передача для эксплуатации семи единиц нового служебного автотранспорта сотрудникам всех территориальных органов внутренних дел.

Новые машины «УАЗ Патриот» получили сотрудники патрульно-постовой службы полиции, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по Ингушетии полковник внутренней службы Василий Пономарев поздравил личный состав с обновлением и отметил, что транспортное оснащение позволит улучшить условия работы сотрудников и окажет положительное влияние на охрану общественного порядка и безопасность граждан, говорится в релизе.

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