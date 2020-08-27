7 лет назад погиб бывший секретарь Совбеза Ингушетии, Герой России Ахмед Котиев
27 августа 2013 года было совершено нападение на секретаря Совета безопасности Ингушетии, Героя России Ахмеда Котиева. Его служебный автомобиль ВАЗ-2114 обстреляли в районе населенного пункта Нижние Ачалуки Малгобекского района. Котиев и его водитель погибли.
Ахмед Макшарипович Котиев родился в селе Инарки Малгобекского района 20 января 1960 года. После школы окончил Рязанскую высшую школу МВД. С 1994 года работал в городе Печора, Коми АССР, заместителем начальника исправительной трудовой колонии.
После возвращения в Ингушетию стал участковым уполномоченным в селении Пседах Малгобекского района, затем заместителем начальника криминальной милиции ГОВД Малгобека. С 2000 по 2002 год — заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Ингушетии. С 2007 по 2009 год возглавлял ГОВД Назрани.
В апреле 2011 года Ахмед Котиев был назначен секретарем Совета безопасности Ингушетии. Он руководил комиссией по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность.
В результате проведенной работы более 60 человек явились с повинной, около 50 из них — бывшие члены НВФ и их пособники. Лицам, желающим вернуться к мирной жизни, оказывалась юридическая и психологическая помощь, а также содействие в трудоустройстве.
Уже через год работы в должности секретаря Совбеза непримиримые из числа бандитского подполья приговорили Котиева к смерти: его дом обстреливали из гранатометов и автоматического оружия. Но он не прятался, даже отказался от бронированного автомобиля.
Указом Президента Владмира Путина от 30 сентября 2013 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно).
Его имя увековечено на Мемориале памяти и славы в Насыр-Кортском округе города Назрани и на гранитной плите в Сквере памяти и славы в городе Малгобеке.
1 июля 2016 года в Рязани на территории академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний состоялось открытие бюста Ахмеду Макшариповичу Котиеву.