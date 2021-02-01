Правительство

68,5 млрд руб. дополнительно будет выделено правительством России на выплату пособий по временной нетрудоспособности

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Михаил Мишустин

Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства России, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет ФСС значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января. Мишустин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.

«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — отметил премьер-министр.

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