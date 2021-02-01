68,5 млрд руб. дополнительно будет выделено правительством России на выплату пособий по временной нетрудоспособности
Свыше 68,5 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба правительства России, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет ФСС значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 28 января. Мишустин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя.
«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — отметил премьер-министр.