68-летнего мужчину осудили в Ингушетии за незаконное хранение ручки-пистолета
Вынесен обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о хранении незаконно приобретенного огнестрельного оружия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
«Установлено, что мужчина незаконно хранил стреляющее устройство, изготовленное самодельным способом по типу ручки-пистолета, предназначенное для стрельбы спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм», — пояснил сотрудник пресс-службы.
По его данным, устройство было пригодно для стрельбы.
Дело в отношении пенсионера завели по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).
Пожилому мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев.