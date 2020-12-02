68-летнего мужчину осудили в Ингушетии за незаконное хранение ручки-пистолета

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Вынесен обвинительный приговор местному жителю по уголовному делу о хранении незаконно приобретенного огнестрельного оружия, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.

«Установлено, что мужчина незаконно хранил стреляющее устройство, изготовленное самодельным способом по типу ручки-пистолета, предназначенное для стрельбы спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм», — пояснил сотрудник пресс-службы.

По его данным, устройство было пригодно для стрельбы.

Дело в отношении пенсионера завели по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов).

Пожилому мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком шесть месяцев.

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