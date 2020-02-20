Убийство

66-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за убийство

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России — «убийство», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2019 года в помещении хозяйственной постройки, расположенной на территории частного нежилого домовладения в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района, обнаружено тело 53-летнего жителя региона с признаками насильственной смерти.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК местный житель, который дал признательные показания о совершении преступления на почве внезапно возникшей ссоры с потерпевшим.

В ходе осмотра с использованием криминалистической техники и оборудования места происшествия, а также места жительства обвиняемого изъяты следы и предметы, имевшие значение для следствия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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