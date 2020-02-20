66-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за убийство

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2019 года в помещении хозяйственной постройки, расположенной на территории частного нежилого домовладения в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района, обнаружено тело 53-летнего жителя региона с признаками насильственной смерти.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК местный житель, который дал признательные показания о совершении преступления на почве внезапно возникшей ссоры с потерпевшим.

В ходе осмотра с использованием криминалистической техники и оборудования места происшествия, а также места жительства обвиняемого изъяты следы и предметы, имевшие значение для следствия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.