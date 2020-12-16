615 единиц автотехники приобретено «Россети Северный Кавказ» для региональных энергетиков в 2020 году
В 2020 году компанией «Россети Северный Кавказ» приобретено для энергосистем регионов СКФО 615 единиц автотехники на сумму более 887 млн рублей.
На 542 млн рублей приобретено 109 единиц спецтехники (вышки, автогидроподъемкини, буровые машины, краны и др.).
Более чем на 345 млн рублей энергокомпания закупила 506 бригадных автомобилей.
Решение о масштабном приобретении спецавтотранспорта принято генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым для создания специалистам более комфортных условий работы. Современная техника позволит энергетикам более оперативно и качественно выполнять ремонтные и восстановительные мероприятия на объектах, проводить техобслуживание оборудования, модернизацию сетевого комплекса.
Новую автотехнику получили энергетики всех электросетевых филиалов компании в СКФО. Автотранспорт распределен по регионам электросетевой деятельности компании в соответствии с объемом отраслевых задач, территорией обслуживания и особенностью местности.
Автомобили включены в геоинформационную систему компании «Россети Северный Кавказ», которая в режиме реального времени определяет, на каком объекте в настоящее время работает спецтехника.
До конца декабря 2020 года компания планирует приобретение еще 39 единиц спецтехники на сумму 121 млн рублей.