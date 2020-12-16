615 единиц автотехники приобретено «Россети Северный Кавказ» для региональных энергетиков в 2020 году

На 542 млн рублей приобретено 109 единиц спецтехники (вышки, автогидроподъемкини, буровые машины, краны и др.).

Более чем на 345 млн рублей энергокомпания закупила 506 бригадных автомобилей.

Решение о масштабном приобретении спецавтотранспорта принято генеральным директором «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым для создания специалистам более комфортных условий работы. Современная техника позволит энергетикам более оперативно и качественно выполнять ремонтные и восстановительные мероприятия на объектах, проводить техобслуживание оборудования, модернизацию сетевого комплекса.

Новую автотехнику получили энергетики всех электросетевых филиалов компании в СКФО. Автотранспорт распределен по регионам электросетевой деятельности компании в соответствии с объемом отраслевых задач, территорией обслуживания и особенностью местности.

Автомобили включены в геоинформационную систему компании «Россети Северный Кавказ», которая в режиме реального времени определяет, на каком объекте в настоящее время работает спецтехника.

До конца декабря 2020 года компания планирует приобретение еще 39 единиц спецтехники на сумму 121 млн рублей.