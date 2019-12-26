6 участников от Ингушетии прошли в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020»

«К очному этапу приглашены 332 участника: Ставропольский край — 131 человек, Дагестан — 115, Северная Осетия — 21, Кабардино-Балкария — 30, Карачаево-Черкесия — 18, Ингушетия — 6, и Чечня — 11 человек. В январе и феврале 2020 года во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал», — сказал Комиссаров.

По его словам, среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин.

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», — добавил Комиссаров.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников — все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2988 участников.