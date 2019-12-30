6 молодых семей в Ингушетии получили свидетельства на приобретение жилья

«На эти цели из федерального бюджета было направлено свыше 5 млн. руб. Финансовую поддержку получили 4 семьи, проживающие в Назрановском районе, 1 семья в Сунже и 1 семья из Сунженского района. Каждая из шести семей получила свидетельство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в 2019 году направлена заявка для участия в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2020, 2021 и 2022 годах.

Напомним, что по условиям программы участником вышеуказанных мероприятий может быть молодая семья, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя.