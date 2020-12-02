6-летнюю девочку обеспечат креслом-коляской и ортопедической обувью, после обращения ее матери к Главе Ингушетии

По видеосвязи было принято 5 обращений от жителей различных населенных пунктов региона. В их числе жительница города Малгобека Залихан Халухаева, которая обратилась за помощью в изготовлении протеза для своей шестилетней дочери, а также в организации выезда на иногороднее лечение.

Региональным Фондом социального страхования было рекомендовано обратиться к ним с заявлением, после чего девочка будет обеспечена техническими средствами реабилитации, а также креслом-коляской с ручным приводом и ортопедической обувью.

Калиматов также поручил Минздраву республики оказать финансовую поддержке семье и содействие в получении медицинской квоты для иногороднего лечения.

Адам Толдиев попросил содействия в решении вопроса трудоустройства на тренерскую работу. Заявитель занимается обучением дзюдо, его воспитанники являются победителями всероссийских и международных турниров.

Глава региона дал поручение проанализировать деятельность имеющегося тренерского состава и эффективность работы. «До 15 декабря доложите мне об итогах проведенного анализа. В приоритете должны быть те, кто имеет квалификацию и навыки, реально обучает наших детей. Такие специалисты должны быть востребованы на тренерском поприще», — подчеркнул Калиматов.

Еще одна заявительница Марем Колоева в своем обращении попросила оказать содействие в улучшении жилищно-бытовых условий. Запрос жительницы Сунжи был удовлетворен. Ей была дана подробная консультация от представителей администрации города и Минтруда Ингушетии, которым было поручено оказать содействие в сборе необходимой документации и оказании помощи.

Следующий вопрос касался получения лицензии для ведения образовательной деятельности. Индивидуальный предприниматель Зулейха Льянова планирует расширить перечень дополнительных обучающих услуг на базе имеющегося центра.

Глава республики отметил, что вопрос попадает в зону ответственности регионального Минобразования, и дал поручение детально его изучить, проработать возможности оказания содействия.

Также к эфиру присоединились жители сельского поселения Вежарий-Юрт Малгобекского района, которые выразили благодарность Главе региона строительство социальных объектов.

Напомним, в Ингушетии, как по всей России, с 1 по 10 декабря будут проходить приемы граждан, в рамках декады, приуроченной к 19-летию Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Прием в дистанционном режиме будут осуществлять представители региональной общественной приемной «Единой России», местные общественные приемные партии при участии депутатов Госдумы, Народного собрания и муниципальных собраний, представителей республиканских министерств и ведомств.

Для того чтобы принять участие в приеме, необходимо обратиться в региональную общественную приемную по телефону: 8 (8734) 55-14-78 или же отправить вопросы и обращения на электронную почту: op@ingush. er. ru, говорится в релизе.