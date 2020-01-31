6 иностранцев привлечено к ответственности в Ингушетии за нарушение миграционного законодательства
Сотрудниками пограничного управления совместно с УФСБ России по Ингушетии, во взаимодействии с правоохранителями установлено и задержано 4 приезжих из Узбекистана и два гражданина Азербайджана и Вьетнама, нарушивших установленные правила миграционного и трудового законодательств России.
По результатам проведенных мероприятий, задержанные иностранцы в соответствии с КоАП привлечены к административной ответственности. В отношении отдельных лиц принято решение о выдворении за пределы территории России, сообщает пресс-служба пограничного управления по республике.
В ведомстве напомнили о наступлении уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года о порядке выезда и въезда в страну.