6 иностранцев привлечено к ответственности в Ингушетии за нарушение миграционного законодательства

По результатам проведенных мероприятий, задержанные иностранцы в соответствии с КоАП привлечены к административной ответственности. В отношении отдельных лиц принято решение о выдворении за пределы территории России, сообщает пресс-служба пограничного управления по республике.

В ведомстве напомнили о наступлении уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года о порядке выезда и въезда в страну.