Трудовые мигранты

6 иностранцев привлечено к ответственности в Ингушетии за нарушение миграционного законодательства

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Сотрудниками пограничного управления совместно с УФСБ России по Ингушетии, во взаимодействии с правоохранителями установлено и задержано 4 приезжих из Узбекистана и два гражданина Азербайджана и Вьетнама, нарушивших установленные правила миграционного и трудового законодательств России.

По результатам проведенных мероприятий, задержанные иностранцы в соответствии с КоАП привлечены к административной ответственности. В отношении отдельных лиц принято решение о выдворении за пределы территории России, сообщает пресс-служба пограничного управления по республике.

В ведомстве напомнили о наступлении уголовной и административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года о порядке выезда и въезда в страну.

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