Жилье

56 регионов, в том числе — Ингушетия, выполнили план по расселению аварийных домов

0

56 регионов, в их числе — Ингушетия, выполнили план 2020 года по расселению аварийного жилья, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Из непригодного жилья переселены более 62 тысяч граждан, план на 2019-2020 годы уже перевыполнен на 173%, отметил он, пишет «Российская газета».

Всего региональными адресными программами 2019-2025 годов предусмотрено переселение более 630 тысяч человек. С 2019 года в новые дома переехали в целом более 120 тысяч человек из почти 2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Для ускорения программ расселения аварийного жилья в этом году правительством были «перекинуты» на 2020 год 50 млрд рублей, которые предполагалось потратить на эти цели в 2022 году. Это позволит дополнительно расселить к июню 2022 года 1,16 млн кв. м жилья.

Жители смогут переехать в новые квартиры на 1,5-2 года раньше, чем планировалось, сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Последние 10 лет Ингушетия в тройке регионов-лидеров по приросту численности населения
Пассажиры в аэропорту «Магас» могут увидеть «день из жизни туриста»
Сотой работой на конкурсе региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» стал пост тюменского блогера
Известный тревел блогер Антон Зайцев отправляется в кулинарное путешествие по Ингушетии
Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило 10 тыс. человек
В Ингушетии утвержден список стипендиатов Главы республики
В Магасе проходит конкурс на лучшее предновогоднее оформление коммерческих объектов
Руководители ингушских юнармейцев награждены грамотами и памятными медалями Президента России
Разбить не страшно: «АльфаСтрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов
Ингушские артисты подготовили праздничный концерт ко Дню Героев Отечества
Ингушский спортсмен Курейш Сагов выступит в бою за титул чемпиона России по профессиональному боксу

Главное

Яндекс.Метрика

 