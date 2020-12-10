Из непригодного жилья переселены более 62 тысяч граждан, план на 2019-2020 годы уже перевыполнен на 173%, отметил он, пишет «Российская газета».

Всего региональными адресными программами 2019-2025 годов предусмотрено переселение более 630 тысяч человек. С 2019 года в новые дома переехали в целом более 120 тысяч человек из почти 2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.

Для ускорения программ расселения аварийного жилья в этом году правительством были «перекинуты» на 2020 год 50 млрд рублей, которые предполагалось потратить на эти цели в 2022 году. Это позволит дополнительно расселить к июню 2022 года 1,16 млн кв. м жилья.

Жители смогут переехать в новые квартиры на 1,5-2 года раньше, чем планировалось, сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.