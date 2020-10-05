5 наград различного достоинства завоевали ингушские вольники во Владикавказе

Как стало известно «Ингушетии», Якуб Чилиев — победитель в весовой категории до 35 кг, Идрис Муцольгов доказал свое первенство в весе до 48 кг. Тренируют юных спортсменов Мовлат-Гири Шакриев, Ислам Яндиев и Муса Дзортов.

На вторую ступень пьедестала почета поднялись Абдул-Салам Илиев (38 кг) и Ахмед Плиев (75 кг). Али Шакриев стал бронзовым призером состязаний в весе до 80 кг.

Напомним, что Всероссийский турнир «Лучший детский тренер» проходил во Владикавказе с 1 по 4 октября. В нем принимали участие спортсмены 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.

В первый соревновательный день были разыграны награды в весовых категориях 32, 38, 41, 52, 62, 75 и +85 кг. В субботу пальму первенства оспаривали спортсмены в весах 35, 41, 48, 57, 68 и 85 кг. В завершающий день турнира на ковер вышли представители категорий 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг.

Ингушетию на соревнованиях представляли 12 борцов вольного стиля в возрасте от 13 до 17 лет. Подготовили юных спортсменов наставники Бембулат Аушев, Муса Дзортов, Мовлат-Гири Шакриев, Ислам Яндиев, Умар Хаблиев и Ахмед Богатырев.