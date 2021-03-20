4,8 млрд руб. получат в текущем году волонтерские организации на образовательные проекты

В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено финансирование. В 2021 году — 4,8 млрд руб., в 2022 году — 4,4 млрд рублей, в 2023 году — 4,1 млрд руб.

В списке получателей субсидий — волонтерская организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», детско-юношеская организация «Российское движение школьников», АНО «Россия — страна возможностей», общественное движение «Юнармия», АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

Оказать им государственную поддержку поручил Президент России Владимир Путин.

С помощью грантов организации смогут развивать свои инициативы в области образования и увеличить охват аудитории. Речь, в том числе идет о всероссийских конкурсах и соревнованиях, обучающих программах и образовательных проектах.