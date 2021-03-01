46-летний мужчина погиб во время пуско-наладочных работ на заводе в Ингушетии

«Утром 27 февраля при производстве пуско-наладочных работ на ленточном конвейере кирпичного завода в Назрановском районе 46-летнего мужчину затянуло в конвейерную ленту. Рабочий получил травмы, от которых скончался в больнице», — сказал представитель ведомства.

По данному эпизоду следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.