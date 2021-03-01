ЧП

46-летний мужчина погиб во время пуско-наладочных работ на заводе в Ингушетии

0

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на кирпичном заводе в сельском поселении Экажево Назрановского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального управления СКР в понедельник.

«Утром 27 февраля при производстве пуско-наладочных работ на ленточном конвейере кирпичного завода в Назрановском районе 46-летнего мужчину затянуло в конвейерную ленту. Рабочий получил травмы, от которых скончался в больнице», — сказал представитель ведомства.

По данному эпизоду следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики
Соцсети будут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Главное

Яндекс.Метрика

 