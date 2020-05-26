43 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки, умерших нет

По состоянию на 25 мая проведено 10885 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На самоизоляции находятся 28 человек старше 65 лет.

Госпитализировано 534 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 272.

36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.

Умерло с 30 марта 42 человека, выздоровело — 786 (+4 за сутки).

Остаются под наблюдением 1186 человек, из них в условиях самоизоляции — 652.