43 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки, умерших нет
По данным республиканского оперативного штаба, количество заболевших Covid-19 в Ингушетии возросло до 1866 человек (+43 за сутки).
По состоянию на 25 мая проведено 10885 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию.
На самоизоляции находятся 28 человек старше 65 лет.
Госпитализировано 534 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 272.
36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 9 человек — на ИВЛ.
Умерло с 30 марта 42 человека, выздоровело — 786 (+4 за сутки).
Остаются под наблюдением 1186 человек, из них в условиях самоизоляции — 652.