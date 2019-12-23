Спецтехника

42 новые машины скорой помощи поступили в Ингушетию

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил ключи от 42 машин скорой помощи, включая три реанимобиля, руководителям медицинских учреждений республики.

Торжественная церемония передачи спецтехники прошла в Магасе с участием председатель Народного собрания республики Магамета Яндиева и главного федерального инспектора по Ингушетии Сергея Гончарова, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов выразил надежду, что с получением новых карет скорой помощи улучшится оказание экстренной медицинской помощи нуждающимся пациентам. В своем вступлении он поблагодарил федеральную власть в лице Владимира Путина и Дмитрия Медведева за всестороннюю поддержку и помощь в вопросах совершенствования системы здравоохранения республики.

«Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути улучшения медицинского обслуживания наших людей. Все машины оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость и могут преодолеть любое бездорожье. Автопарк наших станций скорой помощи в значительной степени устарел — почти 60 процентов автомобилей служат более 5 лет. Уверен, сегодняшняя акция позволит устранить этот пробел», — сказал руководитель субъекта.

Он добавил, что повышение качества медицинской помощи, разработки и внедрения передовых методов диагностики и лечения, обеспечение более широкого доступа населения к достижениям высокотехнологичной медицины и в дальнейшем будет приоритетом для региональных властей.

«Наши усилия направлены на сохранение здоровья населения. Мы будем наращивать их с каждым днем. Предстоит сделать еще очень много, впереди масса новых дел и объектов. В частности, в столице республики нужна многопрофильная больница, в ряде сел будем строить современные фельдшерско-акушерские пункты», — подчеркнул Калиматов.

Ключи от новых машин были вручены главным врачам республиканской станции скорой медицинской помощи, центра медицины катастроф «Защита», Сунженской станции скорой медицинской помощи, а также Малгобекской районной станции скорой медицинской помощи, Карабулакской городской больницы, Сунженской районной больницы номер два и Джейрахской районной больницы.

Напомним, в 2016 году медицинские учреждения республики получали 13 автомобилей, 10 машин поступили в 2017 году и 18 автомобилей в 2018 году. За три года автопарк медицинских организаций пополнился на 83 новых автомобиля.

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