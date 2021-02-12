418 рублей, бизнес-ланч и внутренний туризм: СберИндекс изучил тренды общепита южных регионов России

По итогам 2020 года во всех регионах Юга России и Северного Кавказа выросло количество транзакций в кафе и ресторанах относительно результатов 2019 года. В Ростовской области — на 7%, в Ставропольском крае — на 8%, в Краснодарском крае — на 11%, а в республиках Северного Кавказа — на 23%.

Вечерний пиковый трафик по количеству транзакций около 18-00 показал единый для всех регионов результат в 8%. В полночь он также был равен для всех территорий и составил 1% от среднедневного трафика. В утренние часы до 11-00 за готовой едой и напитками реже всего обращались на Северном Кавказе (5%). В обеденное время около 13-00 чаще всего в кафе, столовых и ресторанах платили на Ставрополье (11%).

Утро (11 часов) День (13 часов) Вечер (18 часов) Ночь (0 часов) Краснодарский край 7% 10% 8% 1% Ростовская область 7% 10% 8% 1% Ставропольский край 7% 11% 8% 1% Республики СКФО 5% 10% 8% 1%

Первый пик (10% от общего количества транзакций за день) связан с тем, что клиенты на Юге России и Северном Кавказе довольно часто проводят обеденное время в столовых и других местах общественного питания. Поэтому в позициях заказов преобладали обеды и бизнес-ланчи. При этом во многих регионах этот пик начинался ещё в 12 часов дня. На второй пик в районе 18-00 приходится около 8% от общего количества транзакций за день.

В целом, на отрасли общественного питания в 2020 году позитивно отразилось развитие внутреннего туризма, который в значительной степени заместил выездной: 53% из тех, кто летом 2019 года отдыхал за границей, во время пандемии путешествовали по России. Зимой таких туристов было 28%. Туристические траты в России в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 п. п. В ТОП-10 по итогам года вошли 4 региона обслуживания Юго-Западного Сбербанка: Республика Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Дагестан.

Благоприятное влияние на развитие отрасли гостеприимства в целом оказала и программа субсидирования внутреннего туризма. Обязательное условие участия в программе — оплатить путевку или проживание в гостинице картой «Мир», на которую и поступает кешбэк. На первом этапе программы турист мог вернуть за купленный с 20 по 28 августа тур от 5 до 15 тыс. руб. На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало туристам за путешествия по стране уже 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Средний чек в южном общепите в 2020 году практически не изменился по сравнению с 2019 годом, сообщают аналитики СберИндекса. В первом полугодии в регионах Юга России и Северного Кавказа показатель снизился на 9‒12%, причём снижение наблюдалось ещё в первом квартале, до начала пандемии коронавируса и введения ограничений. Затем за счёт заметного роста во втором полугодии потока туристов (примерно на треть год к году) итоговое значение показателя среднего чека по итогам 2020 года выросло и в итоге минимально отличается от уровня 2019 года (407 и 418 рублей соответственно).

Самым высоким в декабре 2020 года он оказался в Республиках СКФО, где клиенты тратили в среднем 506 рублей (на 9 рублей меньше, чем в декабре 2019 года). Ростовская область и Краснодарский край показали одинаковый результат в 396 рублей, а на Ставрополье тратили в общепите 419 рублей (это самый высокий рост в 28 рублей за год среди южных регионов страны).

Дек. 19 Июнь 20 Дек. 20 Краснодарский край 388 389 396 Ростовская область 375 340 396 Ставропольский край 391 393 419 Республики СКФО 515 446 506

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка, куратор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:

«Юго-Западный СберБанк в 2020 году даже в сложных условиях ограничений из-за коронавируса продолжил комплексно поддерживать отрасль общественного питания. По нашим оценкам, около 23 000 компаний работают на рынке и почти 40% является клиентами СберБанка. Из них мерами господдержки по ОКВЭД «Деятельность предприятий общественного питания» в 2020 году воспользовались 1 360 клиентов на общую сумму 1,492 млрд рублей. Также мы помогали клиентам развивать безналичную оплату, анализировать бизнес-планы и запускать новые форматы работы с помощью сервисов экосистемы Сбера. В 2021 году мы продолжим эту работу в рамках интеграционной Стратегии развития индустрии гостеприимства в южных регионах России».