418 рублей, бизнес-ланч и внутренний туризм: СберИндекс изучил тренды общепита южных регионов России
Аналитики СберИндекса провели анализ спроса потребителей кафе, ресторанов, столовых и фастфуда Юга России и Северного Кавказа. Так, в 2020 году пиковые периоды оплаты счетов пришлись на 13 часов и 18 часов, а средний чек за год вырос на 11 рублей.
По итогам 2020 года во всех регионах Юга России и Северного Кавказа выросло количество транзакций в кафе и ресторанах относительно результатов 2019 года. В Ростовской области — на 7%, в Ставропольском крае — на 8%, в Краснодарском крае — на 11%, а в республиках Северного Кавказа — на 23%.
Вечерний пиковый трафик по количеству транзакций около 18-00 показал единый для всех регионов результат в 8%. В полночь он также был равен для всех территорий и составил 1% от среднедневного трафика. В утренние часы до 11-00 за готовой едой и напитками реже всего обращались на Северном Кавказе (5%). В обеденное время около 13-00 чаще всего в кафе, столовых и ресторанах платили на Ставрополье (11%).
|
|
Утро (11 часов)
|
День (13 часов)
|
Вечер (18 часов)
|
Ночь (0 часов)
|
Краснодарский край
|
7%
|
10%
|
8%
|
1%
|
Ростовская область
|
7%
|
10%
|
8%
|
1%
|
Ставропольский край
|
7%
|
11%
|
8%
|
1%
|
Республики СКФО
|
5%
|
10%
|
8%
|
1%
Первый пик (10% от общего количества транзакций за день) связан с тем, что клиенты на Юге России и Северном Кавказе довольно часто проводят обеденное время в столовых и других местах общественного питания. Поэтому в позициях заказов преобладали обеды и бизнес-ланчи. При этом во многих регионах этот пик начинался ещё в 12 часов дня. На второй пик в районе 18-00 приходится около 8% от общего количества транзакций за день.
В целом, на отрасли общественного питания в 2020 году позитивно отразилось развитие внутреннего туризма, который в значительной степени заместил выездной: 53% из тех, кто летом 2019 года отдыхал за границей, во время пандемии путешествовали по России. Зимой таких туристов было 28%. Туристические траты в России в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 п. п. В ТОП-10 по итогам года вошли 4 региона обслуживания Юго-Западного Сбербанка: Республика Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Дагестан.
Благоприятное влияние на развитие отрасли гостеприимства в целом оказала и программа субсидирования внутреннего туризма. Обязательное условие участия в программе — оплатить путевку или проживание в гостинице картой «Мир», на которую и поступает кешбэк. На первом этапе программы турист мог вернуть за купленный с 20 по 28 августа тур от 5 до 15 тыс. руб. На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало туристам за путешествия по стране уже 20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
Средний чек в южном общепите в 2020 году практически не изменился по сравнению с 2019 годом, сообщают аналитики СберИндекса. В первом полугодии в регионах Юга России и Северного Кавказа показатель снизился на 9‒12%, причём снижение наблюдалось ещё в первом квартале, до начала пандемии коронавируса и введения ограничений. Затем за счёт заметного роста во втором полугодии потока туристов (примерно на треть год к году) итоговое значение показателя среднего чека по итогам 2020 года выросло и в итоге минимально отличается от уровня 2019 года (407 и 418 рублей соответственно).
Самым высоким в декабре 2020 года он оказался в Республиках СКФО, где клиенты тратили в среднем 506 рублей (на 9 рублей меньше, чем в декабре 2019 года). Ростовская область и Краснодарский край показали одинаковый результат в 396 рублей, а на Ставрополье тратили в общепите 419 рублей (это самый высокий рост в 28 рублей за год среди южных регионов страны).
|
|
Дек. 19
|
Июнь 20
|
Дек. 20
|
Краснодарский край
|
388
|
389
|
396
|
Ростовская область
|
375
|
340
|
396
|
Ставропольский край
|
391
|
393
|
419
|
Республики СКФО
|
515
|
446
|
506
Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка, куратор блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:
«Юго-Западный СберБанк в 2020 году даже в сложных условиях ограничений из-за коронавируса продолжил комплексно поддерживать отрасль общественного питания. По нашим оценкам, около 23 000 компаний работают на рынке и почти 40% является клиентами СберБанка. Из них мерами господдержки по ОКВЭД «Деятельность предприятий общественного питания» в 2020 году воспользовались 1 360 клиентов на общую сумму 1,492 млрд рублей. Также мы помогали клиентам развивать безналичную оплату, анализировать бизнес-планы и запускать новые форматы работы с помощью сервисов экосистемы Сбера. В 2021 году мы продолжим эту работу в рамках интеграционной Стратегии развития индустрии гостеприимства в южных регионах России».