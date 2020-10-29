4 ноября на курорте «Армхи» пройдёт турнир по пейнтболу

«Вы испытывали себя в пейнтболе когда-либо? Непередаваемое ощущение. Успейте собрать свою команду на турнир по пейнтболу посреди леса», — обращаются организаторы соревнований.

Призы: 1 место — 15 000 рублей, 2 место — 10 000 рублей, 3 место — ужин в высокогорном ресторане «Эрзи». Команды будут состоять из пяти человек.

Участие в турнире — 1000 рублей с каждого участника. Регистрация участников — с 09:00 до 10:00. Отправлять заявки следует по номеру 8962-638-07-03 (Магомед).