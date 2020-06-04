«В этот день мы вспоминаем славный исторический путь становления и развития государственности нашей республики, общую судьбу ингушского народа и тех, кто внес свой вклад в ее образование и развитие. Мы отдаем дань глубокого уважения всем деятелям, активным участникам ингушского движения — достойным представителям народа, стоявшим у истоков образования Республики Ингушетия. Мы говорим слова благодарности всем, кто сопричастен к судьбе нашей малой Родины, кто многие годы трудился и продолжает трудиться на благо и процветание нашей родной Ингушетии», — сказал Калиматов в своем обращении.

Он считает, что этот праздник «объединяет всех, кто чувствует ответственность за настоящее и будущее Ингушетии, и мы встречаем его с искренними чувствами к нашей республике. Мы гордимся ее древней историей и культурой, ратными и трудовыми подвигами разных поколений наших соотечественников и современными достижениями».

«Ингушетия по праву занимает важное место в составе Российской Федерации. Это уникальный и живописный край с древнейшими историческими и природными памятниками, богатым историческим наследием, самобытными традициями и обычаями. Главное богатство региона — это трудолюбивый, гостеприимный и дружелюбный народ Ингушетии, который веками вносил и продолжает вносить весомый вклад в развитие региона и страны в целом», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, за эти годы республика достигла значительных результатов в социально-экономическом развитии. С каждым днем она становится более уютной и комфортной для жизни, повышается благосостояние людей.

«Мы стараемся последовательно решать востребованные задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, формирование туристического кластера, создание современных рабочих мест. Все это делается благодаря упорному созидательному труду, оптимизму и вере в лучшее будущее нашего народа», — заявил Калиматов.

«Многое сделано, но еще больше предстоит сделать, чтобы в ближайшем будущем наша республика стала одним из самых привлекательных, процветающих регионов страны. Но в первую очередь нам нужно пройти тяжелый период эпидемии», — добавил он, выразив уверенность, что «вместе мы выстоим и победим коронавирус, выдержим это испытание и станем еще крепче».

Глава республики пожелал жителям региона крепкого здоровья, счастья и благополучия, а благодатной земле Ингушетии — мира и процветания.