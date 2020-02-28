3,7 тыс. грузовиков строительного мусора вывезено из ингушской столицы с привлечением подрядчиков

«На сегодняшний день с привлечением подрядных организаций вывезено более 3,7 тыс. машин мусора объемом 26 тыс. кубов, общая площадь очищенной территории составляет семь гектаров», — сказал представитель мэрии.

По его информации, с октября 2019 года власти Магаса организуют постоянную работу по вывозу и ликвидации мусорных свалок и отвалов грунта на территории муниципалитета. В столице ведется интенсивное строительство многоквартирных домов, административных зданий, социальных объектов.

К сожалению, не все подрядные организации, осуществляющие строительство, соблюдают природоохранное законодательство, они не вывозят строительный и бытовой мусор со строительных площадок на санкционированные мусорные свалки.

С установлением благоприятных погодных условий, необходимых для эффективной работы в этом направлении, уборка территории города от многолетнего мусора, возобновлена.