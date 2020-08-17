Образование

36 тыс. учащихся младших классов в Ингушетии будут обеспечены бесплатным горячим питанием

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Правительством Ингушетии и министерством просвещения России подписано соглашение об организации горячего питания для учащихся младших классов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Власти республики намерены в новом учебном году предоставить бесплатное горячее питание более 36 тысячам учащихся начальных классов. Соответствующее соглашение о переводе региону субсидий из федерального бюджета на сумму свыше 51 миллиона рублей было подписано министерством просвещения России и правительством Ингушетии. Общая сумма выделенных средств, учитывая региональные ассигнования и федеральное софинансирование, — около 54 миллионов рублей, говорится в релизе.

По данным министерства образования и науки региона, то, как будет организован весь процесс, зависит от материально-технической готовности учреждений: если имеются оборудованные пищеблоки — пища будет готовиться на местах, если учебное заведение не располагает необходимыми условиями — горячее питание будут привозить мобильные столовые. Сейчас ведомство разрабатывает логистику для осуществления доставки. Меню для учащихся соответствует нормам Роспотребнадзора.

Предложение сделать бесплатным горячее питание для учеников 1-4 классов Президент России Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному собранию в январе. Согласно подписанному позже закону, в тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей необходимо начать с 1 сентября этого года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.

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