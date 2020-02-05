35 новых квартир получили дети-сироты в Ингушетии

«Прошло заседание комиссии по распределению квартир среди детей-сирот, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с участием Джамбулата Оздоева», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что жилье распределили путем жеребьевки. Всего детям-сиротам выделено 35 квартир. Так, жилье получили 11 человек из Малгобека, пять — из Малгобекского района, шесть жителей Назрановского района, пятеро сирот из Сунженского района, по четыре человека из Назрани и Карабулака.

Предоставление специализированного жилья осуществляется по месту жительства детей-сирот посредством строительства жилых домов, согласно очередности, по дате постановки на регистрационный учет.

При проведении жеребьевки квартир была обеспечена максимальная прозрачность и гласность. Сами получатели имели возможность перемешать листочки с номерами и разложить их в произвольном порядке.

Обладатели квартир должны заселиться в течение месяца. За это время будет подготовлена вся правоустанавливающая документация на жилье.

Ранее наше издание сообщало, что 35 квартир приобретены Минобрнауки для детей-сирот в 2019 году.

По данным замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиевой, если на 1 января 2019 года число детей-сирот, которые имели право на приобретение жилья, составляло 905 человек, то на текущий момент их 990.

Решить вопрос крайне сложно, поскольку жилье приобретается из средств федерального бюджета, сумма в среднем составляет 30 млн руб. в год и позволяет обеспечить жильем до 35 человек. К тому же в республике нет фонда строительства жилья для этой категории.

Во время недавнего заседания коллегии прокурор республики Андрей Васильченко сообщал, что должностными лицами Минобрнауки региона по трем госконтрактам на предоставление благоустроенного жилья для обеспечения детей-сирот, заключенным с ООО «Мрия» на 74 млн руб., приняты не соответствующие техническим заданиям 61 квартира.

Он отметил, что по материалам прокурорской проверки СУ СКР по региону в отношении чиновников министерства заведено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). А замгендиректора ООО инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).