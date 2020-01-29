Убийство

35-летний житель Ингушетии пойдет под суд за убийство сопряженное с разбоем

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Окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Ингушетии. Он обвиняется сразу по нескольким статьям, в том числе — убийство, сопряженное с разбоем, незаконный оборот оружия, использование подложного паспорта гражданина, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, в феврале 2019 года под предлогом совершения выгодной сделки по приобретению (обмену) иностранной валюты, обвиняемый обманным путем выманил 64-летнего потерпевшего и завлек его на территорию растворобетонного узла, расположенного в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый произвел в потерпевшего несколько выстрелов, причинив ему огнестрельные ранения, от которых тот скончался на месте.

Завладев 1,5 млн рублей, с целью скрыть следы преступления и ввести правоохранительные органы в заблуждение, мужчина затащил тело убитого в салон его же машины, перегнал ее в безлюдное место, а регистрационные знаки с данного автомобиля вместе с ключами зажигания выкинул в реку Сунжа.

После совершения убийства и разбоя, обвиняемый скрывался в городе Шахты Ростовской области, где незаконно приобрел, хранил в снимаемой им квартире и использовал заведомо подложные документы — водительское удостоверение и паспорт гражданина иностранного государства, для сокрытия своих подлинных анкетных данных в связи с нахождением в розыске за совершенное убийство.

В апреле 2019 года правоохранительным органам республики стало известно о местонахождении обвиняемого, он был задержан, доставлен в Ингушетию и заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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