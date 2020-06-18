32 случая Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

На 18 июня проведено 20616 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2725 впервые установленных диагнозов Covid-19.

За весь период скончалось 64 человека, выздоровело — 2209 (+16 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 23.

Госпитализировано 354 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 190.

17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

434 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.