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310 млн рублей будет выделено Ингушетии из федерального бюджета для проведения памятных и праздничных мероприятий

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В Год памяти и славы Ингушетии из федерального бюджета будет выделено 310 миллионов рублей на проведение памятных и праздничных мероприятий, сообщила на заседании республиканского правительства вице-премьер Марьям Амриева.

По ее словам, в республике пройдет более 70 мероприятий и патриотических акций, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ и 250-летию единения Ингушетии с Россией.

«К 75-летию Победы будут организованы следующие мероприятия: праздничный парад, церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориальным плитам в память о погибших героях войны, а также состоятся акции «Бессмертный полк» и «Эстафета Победы». В связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России пройдет республиканское торжественное мероприятие на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в городе Назрани, дни Республики Ингушетия в Совете Федерации и Государственной Думе, а также гала-концерт», — цитирует Амриеву пресс-служба Главы и правительства региона.

Кроме того, по словам вице-премьера, в целях увековечения памятной даты 250-летия единения Ингушетии с Россией, Главой региона Махмуд-Али Калиматым направлены письма в Центральный банк России — о выпуске памятной монеты, и федеральное агентство связи — о выпуске почтовой марки.

Напомним, процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4, 5, 6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт (ныне Тарское, Пригородного района), в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «Склон согласия». По новому календарю это соответствует 15, 16 и 17 марта, пояснили в пресс-службе.

250-летний юбилей будет отмечаться 17 марта этого года.

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