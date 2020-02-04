310 млн рублей будет выделено Ингушетии из федерального бюджета для проведения памятных и праздничных мероприятий
В Год памяти и славы Ингушетии из федерального бюджета будет выделено 310 миллионов рублей на проведение памятных и праздничных мероприятий, сообщила на заседании республиканского правительства вице-премьер Марьям Амриева.
По ее словам, в республике пройдет более 70 мероприятий и патриотических акций, приуроченных к 75-летию Победы в ВОВ и 250-летию единения Ингушетии с Россией.
«К 75-летию Победы будут организованы следующие мероприятия: праздничный парад, церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориальным плитам в память о погибших героях войны, а также состоятся акции «Бессмертный полк» и «Эстафета Победы». В связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России пройдет республиканское торжественное мероприятие на стадионе «Центральный» имени Рашида Аушева в городе Назрани, дни Республики Ингушетия в Совете Федерации и Государственной Думе, а также гала-концерт», — цитирует Амриеву пресс-служба Главы и правительства региона.
Кроме того, по словам вице-премьера, в целях увековечения памятной даты 250-летия единения Ингушетии с Россией, Главой региона Махмуд-Али Калиматым направлены письма в Центральный банк России — о выпуске памятной монеты, и федеральное агентство связи — о выпуске почтовой марки.
Напомним, процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4, 5, 6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт (ныне Тарское, Пригородного района), в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «Склон согласия». По новому календарю это соответствует 15, 16 и 17 марта, пояснили в пресс-службе.
250-летний юбилей будет отмечаться 17 марта этого года.