Коронавирус

31 марта завершится прием заявлений на «коронавирусную детскую выплату»

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31 марта завершится прием заявлений на «коронавирусную детскую выплату», сообщает портал гарант.ру

На единовременную выплату в размере 5 тыс. руб., предусмотренную в период пандемии в качестве меры социальной поддержки гражданам с детьми до 7 лет включительно, имеют право семьи, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.

Для получения выплаты требуется подать заявление через портал госуслуг или непосредственно в Пенсионном фонде России. Тем, кто получал аналогичные выплаты ранее, выплата назначается автоматически.

Но если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года или родители не обращались за выплатами ранее, а также в случае закрытия банковского счета родителя, необходимо до 31 марта подать заявление. В заявлении нужно указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который поступят средства. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка.

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