300 волонтеров будет привлечено в Ингушетии для разъяснения сути поправок к Конституции России

«Мы должны подойти к этому вопросу максимально серьезно. В каждой организации, со всеми коллективами провести разъяснительную работу. Муниципальной власти довести до каждого жителя в своем районе, городе и селе, в чем суть поправок в Основной закон страны и значимость их мнения в отношении к инициативам Президента России», — отметил Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

О процедуре, механизмах и особенностях предстоящего голосования подробно рассказал председатель избиркома региона Мусса Евлоев. По его словам, подготовку и проведение выборных мероприятий на территории Ингушетии будут осуществлять 9 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий.

«В настоящее время активно ведется работа по обеспечению предстоящего общероссийского голосования необходимым технологическим оборудованием, уточнению списков избирателей и соответствующих сведений», — сказал Евлоев.

В ходе совещания подробно обсуждалась организация процесса информирования жителей Ингушетии о сути поправок. Как и по всей стране, в регионе для этого, в том числе, будут работать «Волонтеры Конституции»: к кампании уже привлечено порядка трехсот добровольцев.

«Волонтеры будут информировать жителей региона о планируемых изменениях в Конституции и общероссийском голосовании посредством раздачи листовок, устной коммуникации в местах массового скопления людей — на вокзалах, в кинотеатрах, в аэропорту, парках, торговых центрах, медучреждениях», — рассказал председатель республиканского комитета по делам молодежи Анзор Мархиев.

Он добавил, что в районах и муниципалитетах республики в многолюдных местах также будут установлены специальные информационные стойки, которые начнут свою работу с 6 апреля.

«Во взаимодействии с избиркомом волонтеры будут посещать маломобильных граждан, рассказывать им о поправках. Добровольцы и в день голосования будут помогать категории людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил руководитель молодежного комитета.

В состав регионального штаба вошли студенты колледжей и вуза, участники движений «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей и одного из самых активных в регионе объединений — «Российского союза молодежи».

Присоединиться к проекту «Волонтеры Конституции» могут все желающие совершеннолетние граждане России. Для этого нужно до 16 марта зарегистрироваться на сайте волонтерыконституции. рф и пройти онлайн-обучение.

Напомним, 23 января Госдума России приняла в первом чтении внесенный Президентом Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Как ожидается, второе чтение пройдет 10 марта, а всероссийское голосование — 22 апреля. Президент России неоднократно подчеркивал, что изменения в Основной закон страны вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.